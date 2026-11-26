在沙特阿拉伯，由利雅得领导的联军表示，已拦截并摧毁两枚射向首都利雅得的弹道导弹。阿纳多卢通讯社援引联军发言人图尔基·马利基的话报道了此事。

马利基表示，防空系统拦截并摧毁了两枚导弹。该发言人在社交媒体平台X上发布了一份声明。联军称，这些导弹由也门胡塞武装发射。他未提供有关可能伤亡或损失的信息。

此前的袭击

周三，联军还表示，其在吉达伊斯兰港附近击落了一架胡塞武装无人机，随后摧毁了一枚射向沙特阿拉伯西部的巡航导弹。据联军称，另一枚弹体击中该国西南部的吉赞港，造成轻微损坏，但没有平民受伤。

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胡塞武装宣称对吉达港和吉赞港的袭击负责。他们表示，此举是对联军打击也门西部荷台达港的回应，但未说明使用了何种武器。

冲突背景

这些事件发生之际，胡塞武装对沙特阿拉伯的导弹和无人机袭击正在加剧，目标包括机场、能源设施以及其他民用和经济设施。自2015年3月以来，沙特阿拉伯一直领导一个支持也门获国际承认政府的军事联盟。

也门冲突自2014年持续至今，当时胡塞武装夺取了首都萨那及该国其他地区。在2022年达成的停火协议破裂后，政府军与胡塞武装之间的新一轮升级于7月开始。

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