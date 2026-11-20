沙特阿拉伯主导的联军表示，防空系统拦截并摧毁了一枚由也门胡塞武装向该王国南部地区发射的弹道导弹。Cyprus Mail报道。

多个城市发布预警

沙特阿拉伯民防部门还报告称，在南部地区拦截了无人机。当局对包括吉赞、艾卜哈和哈米斯穆赛特在内的多个地区发布了预警，随后表示危险已经解除。

与也门接壤的沙特阿拉伯南部地区多次成为胡塞武装导弹和无人机袭击的目标。袭击目标包括军事设施、机场和能源基础设施。

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有关袭击萨那的报道

由胡塞武装控制的Al-Masirah电视台报道称，沙特对也门首都萨那发动了空袭。沙特阿拉伯没有立即对此类报道发表评论。

新一轮袭击发生在不到24小时前，胡塞武装周四的一次袭击击中了利雅得最高的摩天大楼——沙特阿拉伯主权财富基金总部。吉赞位于红海沿岸，拥有一座日产能40万桶的阿美炼油厂。哈米斯穆赛特设有哈立德国王空军基地，胡塞武装曾多次将其列为导弹和无人机袭击的目标。

在2022年停火后经历一段相对平静期后，沙特阿拉伯与胡塞武装之间的袭击于7月恢复。沙特阿拉伯于2015年介入也门战争，支持国际承认的政府对抗胡塞武装；胡塞武装于2014年夺取萨那，并控制该国北部大片地区。

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