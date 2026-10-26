沙特阿拉伯领导的联军周一上午对也门首都萨那发动打击，并称摧毁了胡塞武装使用的两座弹道导弹发射装置。据阿纳多卢通讯社报道。

联军声明

联军发言人图尔基·马利基表示，胡塞武装据称在过去数小时内使用其中一座发射装置袭击了沙特阿拉伯首都利雅得。他说，联军正继续开展旨在瓦解胡塞武装弹道导弹网络的行动。

也门军队行动

也门军队周日表示，在过去24小时内开展的753次行动中，约218名胡塞武装人员和战地指挥官被“消灭”。军方还称，78辆军用车辆和武器装备被摧毁或损坏。

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军方称，“也门黎明行动”中的行动针对前沿指挥所、防御工事、火力阵地、部队集结地、增援部队和补给车辆。军方还表示，打击扰乱了胡塞武装增援部队向前线的调动，并支持了政府军的突袭和地面进攻。

军方没有说明218名被“消灭”的人员中有多少人死亡或受伤。截至发稿时，胡塞武装尚未就这些报道发表评论。

也门自2014年以来一直处于冲突之中，当时胡塞武装夺取了萨那和多个省份。2015年，沙特阿拉伯领导的联军介入，以支持获得国际承认的政府。

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