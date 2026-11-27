沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼今年夏天说服美国总统唐纳德·特朗普的政府停止就委内瑞拉的欧佩克成员资格向该国施压。《独立报》报道称，消息来自两名知情人士。沙特阿拉伯是该组织最大的石油生产国，也是其事实上的领导者。

向欧佩克创始国施压

据该媒体的十名消息人士透露，华盛顿此前敦促委内瑞拉和伊拉克——两个欧佩克创始国——考虑退出该组织。他们表示，美国政府还不允许委内瑞拉支付其欧佩克年度会费。

消息人士称，美国官员希望两国增加石油产量并吸引投资。其中一些人担心，欧佩克的生产限制可能阻碍这些计划。特朗普曾多次批评欧佩克，称其为人为抬高油价的卡特尔和垄断组织。

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伊拉克和国务院的立场

两名消息人士称，伊拉克总理阿里·法莱赫·扎伊迪在与美国官员交谈后，在一次政府会议上提出了该国可能退出欧佩克的问题。与此同时，伊拉克石油部说服他留在该组织，并转而争取提高产量配额。

美国国务院未回应有关可能阻止委内瑞拉缴纳会费的问题。同时，该部门确认，美国有权决定如何使用存放在由美方控制账户中的委内瑞拉国家资金。一名国务院发言人表示，较低级别官员可能与委内瑞拉讨论过其退出欧佩克的问题，但这并非高层谈判的议题。

委内瑞拉向欧佩克缴纳的会费

欧佩克成员国每个国家的年度会费约为280万欧元，即308万美元。欧佩克消息人士称，该组织不计划因未缴纳会费而开除委内瑞拉。由于产量下降，委内瑞拉目前获豁免遵守欧佩克+配额：根据欧佩克数据，该国9月日产量约为120万桶。

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