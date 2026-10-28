在沙特阿拉伯利雅得，萨勒曼国王人道主义援助和救济中心（KSrelief）启动了一揽子面向也门的人道主义和慈善项目。也门总统领导委员会主席拉沙德·阿里米出席了仪式。据Asharq Al-Awsat报道，已宣布项目的受益者总数为343.5万人。

食品、住所和供水

这些举措包括发放25万个食品包，内含50万个箱子；以及在紧急住所保障计划第六阶段提供2.5万个临时住所套件和1.75万顶帐篷。

在拉赫季省，一项紧急项目将为境内流离失所者提供290万升饮用水，供水、环境卫生和个人卫生项目还将提供530万升。在塔伊兹省，将运送470万升安全饮用水；在亚丁，将运送378万升。

在塔伊兹市，计划发放5000个食品包和9960罐婴儿配方奶粉，并提供基本药品和医疗物资。另一项项目规定向也门卫生部供应药品、医疗物资和设备。

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住房和志愿者项目

在哈杰省，将为流离失所者建设一处住宅区，其中包括232栋配备太阳能的房屋和公共设施。KSrelief还宣布在也门不同省份启动100个志愿者项目，预计将覆盖26.5万人。

这些项目包括心脏直视手术和导管介入、 مكافحة失明、人工耳蜗植入和听力康复、专科手术、培训以及提升民众经济能力。

KSrelief负责人阿卜杜拉·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿尔拉比亚表示，该中心已在也门实施1238个项目，总价值超过48亿美元。他还指责胡塞组织阻碍人道主义准入、拘留人道主义组织工作人员，包括联合国工作人员，并袭击人道主义援助。

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