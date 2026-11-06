波兰众议院批准延长在与白俄罗斯的国境线上临时限制提交国际保护申请权利的措施。该限制将自11月17日起再生效60天，RMF24报道。

425名众议院议员投票支持政府提出的同意延长限制措施的请求。17名议员投反对票，另有1人弃权。关于在与白俄罗斯边境临时限制提交国际保护申请的初始规定于2025年3月27日生效。该规定有效期为60天，并可根据部长会议的请求，经众议院同意后延长；此前该机制已延长过九次。

政府的理由

政府在10月29日提交给众议院的请求说明中表示，实施限制的原因并未消失。文件提及持续存在的移民工具化，政府评估认为，这构成了严重且现实的威胁，包括对国家安全的威胁。

请求的作者称，外国人通过投掷石块、瓶子、阴燃的树枝、砖块以及绑有刀具和钉子的棍棒，袭击了波兰巡逻队。政府还表示，白俄罗斯国家部门参与了对波兰军人、警察和边防人员的袭击，包括用枪支瞄准、投掷石块、使用激光和频闪灯光致盲。请求中还提到，在白俄罗斯部门的监管下，有人试图准备并利用边境围栏下的隧道，将成群外国人转移至波兰。

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限制的例外情况

截至2026年10月15日，自该机制实施以来，496名外国人的申请未被受理。与此同时，来自弱势群体的201人的申请获得受理。

该限制不适用于无人陪伴的未成年人、孕妇，以及因年龄或健康状况可能需要特殊对待的人。边防部门也可以受理申请，如果其认为该人在其直接抵达波兰的国家面临遭受严重伤害的真实风险。

帮助难民的社会组织反对这类限制。它们认为，这些规定与波兰宪法及国际义务相抵触，尤其是与1951年《关于难民地位的公约》相抵触。

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