波兰众议院通过了《制服人员家庭卡法》，该法为军人、隶属于国防部和内政部的编制人员及其家属规定了一套福利制度。431名议员投票支持该文件，9人反对，另有3人弃权。据RMF24报道。

投票前，议员们支持了由公民联盟议员在二读期间提出的13项澄清性和整理性修正案。该法案由公民联盟、波兰人民党和左翼党的议会党团共同起草。该文件现将由波兰参议院审议。

该卡提供哪些福利

该卡将涵盖职业军人、国土防卫部队人员、预备役人员、军人退休人员和伤残抚恤金领取者，以及警察、边防局、国家消防局和国家保护局人员。退伍军人、受伤退伍军人、其家属，以及阵亡或失踪军人和制服人员的家属也可享受福利。

持卡人及其家属可在军事和部门医疗机构不按普通排队顺序获得医疗服务。如更改居住地，受益人的子女在入读幼儿园时将享有优先权。

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该法律还规定，单次铁路车票可享受37%的折扣，长期乘车票证可享受49%的折扣。办理护照的优惠为成人50%、儿童75%。此外，该文件规定将5月15日定为制服人员家庭日。

对志愿消防员的限制

在审议法案期间，部分权利被扩大至参与救援行动的志愿消防员，以及他们的配偶和子女。但他们无权享受长期铁路车票49%的折扣，也无法在隶属于内政部和国防部的机构中优先获得医疗服务。

消防门户网站Remiza.pl批评了这一决定。该媒体称，志愿者主要只保留了需要最少预算支出或根本无需预算支出的福利：单次车票折扣、护照优惠以及部分商店的折扣。

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