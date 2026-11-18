在美国，宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院的研究人员报告称，在接受肥胖治疗的成年人中，司美格鲁肽与多项饮食行为和身体形象指标较安慰剂有更大的改善相关。News-Medical对此进行了报道。

研究结果发表在《International Journal of Eating Disorders》期刊上。作者指出，随着GLP-1类药物在肥胖治疗中的使用增加，评估其对饮食行为障碍和身体形象的影响十分重要。

研究如何进行

这项随机、安慰剂对照试验共有120名成年人参加。一组被给予2.4毫克剂量的司美格鲁肽，另一组接受安慰剂。所有参与者还接受了结构化生活方式改变项目，包括营养咨询和身体活动建议。

60周后，接受司美格鲁肽的参与者平均减轻了约15%的体重。安慰剂组的平均体重降幅约为3%。

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饮食行为的变化

司美格鲁肽组在失去对进食控制、饮食行为障碍症状总体严重程度以及对体重和体型的担忧等指标上出现了更大的下降。该组参与者还报告身体形象有更大改善，对身体形象的不满意程度更低。

在研究开始时有暴食发作，或患有完全型或亚临床暴食障碍的人群中，司美格鲁肽组参与者更常达到缓解并避免此类发作。两组中新出现的饮食行为障碍症状以及相关指标具有临床意义的恶化均不常见。

研究人员强调，试验期间有少数参与者出现饮食行为障碍。他们呼吁在治疗期间定期评估此类表现，尤其是对有饮食行为障碍病史的患者，并指出需要开展更大规模的研究。

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