法国参议院最终批准了一项法律，该法律规定对使用武器的警察行为作出合法性推定。205名参议员投票支持该文件，110人反对，《塞浦路斯邮报》报道。

法律规定什么

该倡议规定，开枪打死他人的警察将享有其行为合法性的推定，除非能够证明相反情况。这项法律长期以来一直得到极右翼政治力量代表的支持。

共和党保守派参议员洛里安·若藏在辩论期间表示，该文件的目的是为执法人员提供适应其特殊工作条件的法律保护。她说，该法律还应使警察能够避免因讯问而被羁押。

反对者的异议

左翼议会团体打算向法国宪法委员会申请审查该法律，试图阻止其生效。个别立法者、人权组织和工会也反对该文件。他们认为，该法律可能导致更多人死亡，并使死者家属更难寻求正义。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

政府支持该法律。内政部长洛朗·努涅兹称，这是保护在危险条件下工作的警察人员的重要措施。

联合国法外处决问题特别报告员莫里斯·蒂德博尔-宾茨此前表示担忧，称该法律可能加剧执法人员的有罪不罚现象。他在致法国当局的信中指出，推翻最初合法性推定的证据搜集负担不应由受害者及其家属承担，尤其是在关键证据由当局控制的情况下。

活动人士萨米娅·埃尔-哈勒法维在参议院外抗议，她的侄子苏海勒于2021年被一名警察杀害。她表示，查明真相将变得更加困难。

关注我们在