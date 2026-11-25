法国参议院否决了两项提议：对价值至少10万欧元的自托管加密资产实施强制申报，以及对将加密货币兑换为某些稳定币所得利润征收新税。据CoinDesk报道。

钱包申报

被否决的规定要求，若纳税人在12月31日持有的、存放在中介平台之外钱包中的加密资产总价值至少为10万欧元，就必须进行申报。加密资产持有者担心此类数据泄露，因为该登记册可能让犯罪分子更容易寻找潜在受害者。

据当地媒体Cryptoast报道，今年前八个月，法国记录了70多起与加密货币有关的绑架或非法拘禁案件。宪兵队指出，泄露资产持有人的身份、地址和财富的数据，是此类案件数量众多的原因之一。今年2月，法国财政部表示，一名攻击者获得了国家银行账户登记册FICOBA部分数据的访问权限；泄露涉及与120万个账户相关联的姓名和家庭住址。

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政府反对意见

负责公共账目的部长大卫·阿米埃尔表示，加密钱包申报不会帮助当局追踪用于洗钱或税务欺诈的加密资产。他还提醒称，欧盟DAC8指令已经要求加密平台向税务机关提供数据。

稳定币税

参议员还否决了参议员帕斯卡尔·萨沃尔代利提出的一项修正案。该修正案规定，自2027年1月1日起，对将加密货币兑换为按照欧盟规则被归类为电子货币代币的稳定币所获利润征税。目前，在法国，一种加密货币兑换为另一种加密货币无需纳税：在将资产出售换取欧元或使用资产支付商品时才产生税款。阿米埃尔反对该修正案，强调此类代币不是法定货币。参议院也未支持将离境税扩展至加密资产。

这些倡议在预算周期内第二次未能通过：法国国民议会此前于11月3日批准了钱包规则，并于10月16日批准了稳定币税。在议员以458票对0票否决预算收入部分后，两项提议均未获通过。

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