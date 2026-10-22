墨西哥参议院周二批准了一项关于数字经济以及数字和电子支付的法案。该文件以73票赞成、34票反对获得通过。得到执政党国家复兴运动党（Morena）支持的这项法案，为停止接受现金支付铺平道路，其中包括加油站和高速公路收费站，Mexico News Daily报道。

众议院本月早些时候批准了该文件。该法律将在《联邦官方公报》公布并由联邦政府颁布后生效。总统克劳迪娅·辛鲍姆已将该法案提交国会，预计将很快签署。

赋予财政部的权力

该法律赋予墨西哥财政部确定战略部门和活动类型的权力，在这些部门和活动中，数字和电子支付方式将是唯一获准的方式。该部门必须在法律出现在官方出版物后15天内公布此类领域的初步清单。

该法律本身并未直接禁止所有企业接受现金支付。在财政部确定的部门中，如果数字支付系统暂时无法运行，仍可使用现金或支票付款。

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该文件的目标是在获得公共服务以及购买商品和服务时推广数字支付。法律实施后，市级、州级和联邦级政府机构必须接受数字和电子支付。规定的方法包括二维码、采用近场通信技术的设备、支付卡、直接入账和汇款。

反对派的批评

参议院经济委员会主席、国家复兴运动党参议员埃马纽埃尔·雷耶斯表示，新规则可能帮助中小企业扩大支付方式、加快交易并建立可核实的收入记录。他认为，这也可能使银行更容易评估企业以提供贷款。

公民运动党参议员弗朗西斯科·丹尼尔·巴雷达批评了在某些部门将电子支付作为唯一结算方式的可能性，称其为数字排斥。国家行动党参议员何塞·马克西莫·加西亚表示，支付终端手续费和对互联网的需求可能成为小企业的额外负担。参议员克劳迪娅·阿纳亚也对该法律的可行性提出质疑，她援引了非正规就业的普遍性以及大量成年人没有银行账户的情况。

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