尼日利亚参议院建议联邦政府以鲁本·法索兰蒂的名字为一所教育机构命名。法索兰蒂是泛约鲁巴社会政治组织Afenifere已故的全国领袖。该决定于10月28日在议会上院全体会议期间作出。

参议院的建议

据Premium Times Nigeria报道，该决议是在参议员阿德尼伊·阿德贡米雷提出动议后通过的。阿德贡米雷代表翁多州中部地区，并担任参议院司法、人权和法律事务委员会主席。

参议员们提议纪念法索兰蒂，并表彰他对尼日利亚西南部教育发展的贡献。阿德贡米雷表示，法索兰蒂在教育领域的工作显著影响了他的公共管理理念，特别是对民众福祉和人道主义工作的关注。

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向家属致哀

鲁本·法索兰蒂于上周二去世，享年100岁。尼日利亚总统博拉·蒂努布、翁多州州长拉基·艾耶达蒂瓦以及该国西南部其他州长就他的去世表示哀悼。

阿德贡米雷还表示，法索兰蒂是民族主义者和政治家奥巴费米·阿沃洛沃的忠实追随者，反对军事统治，并支持恢复民主治理。这名参议员称，这位Afenifere领袖鼓励与其他社会政治组织合作，包括Arewa和Ohanaeze Ndigbo。

代表翁多州北部地区的参议员吉德·伊平萨格巴支持该倡议，称法索兰蒂是一位为教育发展作出重大贡献、并促进约鲁巴人之间及全国和平的人士。主持会议的参议院副议长巴劳·吉布林批准了决议中的提议，并指示参议员们以默哀一分钟悼念法索兰蒂。在获支持的提议中，包括成立代表团，向逝者家属和翁多州居民表达哀悼。

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