巴基斯坦参议院阻止限制外交护照的提案——Dawn

巴基斯坦伊斯兰堡参议院否决了一项提出法案的建议。该法案原计划限制向国务部长、顾问、总理特别助理及高级政府官员签发外交护照。据《黎明报》报道，修改1974年《护照法》的倡议由正义运动党（PTI）参议员费萨尔·萨利姆·拉赫曼以及参议员萨米娜·穆姆塔兹·泽赫里和赛义夫拉·阿布罗提出。

法案拟规定的内容

该文件建议在法律中新增第12A条。该条款原本将禁止仅基于所担任的职务，向国务部长、顾问、总理特别助理、联邦秘书——外交事务秘书除外——以及总干事签发、重新签发或续签外交护照。

根据草案，已持有此类护照的官员必须在该法生效后30天内将护照交还给主管机构。同时，如果其他规定赋予其获得普通护照或公务护照的权利，该倡议不会限制这一权利。它也不会取消因其他职务、任命或外交派遣而可能获得外交护照的权利。

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参议员的立场

内政国务部长塔拉勒·乔杜里反对该法案，称其作者提议改变内阁的权限。费萨尔·萨利姆·拉赫曼回应称，外交护照应仅由部长持有，不应不受限制地发放。

巴基斯坦人民党参议员扎米尔·侯赛因·古姆罗反驳称，国务部长也是议会代表。法案说明文件指出，2021年《护照规则》规定向不同类别的官员签发外交护照，其中包括国务部长。

该倡议的作者认为，外交护照应根据外交或国家职能的性质和需要签发，而不应自动作为与身份或职务相关的特权授予。在他们看来，这些修改将更明确地区分外交职能与政治身份，并使此类护照的签发制度更加透明。

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