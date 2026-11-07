巴拉圭参议院因数字银行Ueno倒闭后引发的银行危机，罢免了总统圣地亚哥·佩尼亚。参议员以压倒性多数认定总统未能妥善履行公务职责，德国之声报道。

副总统佩德罗·阿利亚纳将接任国家元首职务，任职至2028年8月总统任期届满。佩尼亚在投票前一天已提交辞呈。不过，参议员决定不接受其辞职，而是启动弹劾程序，因此他失去了给予前总统的终身参议院席位和豁免权。

参议院作出决定后，检方在刑事诉讼框架内对被罢免的总统和前央行行长卡洛斯·卡瓦略发出了逮捕令。

针对Ueno的指控

在弹劾之前，佩尼亚因与该国最大银行之一Ueno的关联而受到指责。反对派议员以及反对总统的执政党代表指控他存在利益冲突、不当使用养老金资金，并隐瞒与该银行有关的违规行为。

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佩尼亚于2025年4月出售了其持有的Ueno Holding股份。立法者还提及他从Ueno获得的两笔贷款，将其作为涉嫌不当获取经济利益的要素之一。弹劾动议还提到，总统可能干预社会保障机构IPS的活动，以及可能对Ueno给予优惠待遇。

冻结账户和公共资金

Ueno银行服务约294万名客户，约占巴拉圭成年人口的60%。其应用程序、银行卡支付和转账均停止运作，分支机构也关闭了。客户无法获取储蓄，包括用于发放养老金的资金。

在该机构的偿付能力比率降至规定最低标准一半以下后，巴拉圭中央银行下令启动对Ueno的处置或关闭程序。截至10月，该银行报告称约有8亿美元公共存款。IPS机构在Ueno持有3.55亿美元，约占其投资的9%。

执法人员拘留了Ueno的8名高层管理人员，其中包括创始人米格尔·巴斯克斯和银行行长胡安·曼努埃尔·古斯塔莱。另有27名银行员工及与该银行有关联的人员被控罪，其中包括背信和企图诈骗。

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