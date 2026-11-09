据《里约时报》报道，波多黎各参议院传唤咨询公司德勤和Ethree Solutions（E3）的代表，就政府金融系统Íntegra PR出席公开听证会。听证会原定于2026年11月9日上午10时30分在圣胡安举行，时间为当地时间。

参议院副议长卡梅洛·里奥斯·圣地亚哥表示，德勤是参与实施和部署该ERP系统的主要公司。根据他的说法，该系统负责政府账目和付款，而向数千家中央政府供应商支付的款项已延迟数月。

向公司提出的问题

参议员计划查明德勤在该平台开发、选择和实施中的作用，并确定哪些人参与了有关其选择和创建的决策。里奥斯·圣地亚哥表示，他希望获得有关该公司参与系统工作的详细信息和证据。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Íntegra PR平台旨在集中管理60多个政府机构的财务记录和会计业务。波多黎各教育部官员在11月5日的听证会上表示，该ERP系统延误了服务账单的处理，其中包括由联邦资金资助项目的账单。

系统审计

2026年10月，波多黎各审计长办公室——该岛的独立审计机构——在一次审计中报告称，德勤旗下部门Deloitte Financial Advisory Service获得了不当的费用报销。审查涵盖波多黎各财政部自2018年7月至2025年3月期间围绕ERP系统开展的工作。

消息来源未说明E3在该项目中的确切角色。截至稿件准备时，尚未收到德勤和E3对参议院传唤的回应。

关注我们在