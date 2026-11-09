美国参议院正在就两党法案《两党美国负担能力与就业法案》（Bipartisan American Affordability and Jobs Act，Baaja）进行程序性投票。该法案 предусматривает简化大型基础设施项目的许可程序——从天然气管道到用于接入可再生能源的输电线路。美国总统唐纳德·特朗普呼吁所有参议员投票支持这份长达417页的文件；该文件在参议院由两名共和党人和两名民主党人共同发起，《卫报》报道。

民主党参议员马丁·海因里希和谢尔登·怀特豪斯表示，他们拥有足够票数通过该文件。海因里希称，法案在最后时刻加入了有关与部落协商的修改内容，并表示相信新规则将比对化石燃料更有利于可再生能源。

环保组织和原住民社区的反对意见

Earthjustice、塞拉俱乐部和美国公民自由联盟反对Baaja。这些组织认为，该文件将显著削弱环境立法，尤其是《国家环境政策法》（NEPA），并可能加快天然气管道和美国移民与海关执法局拘留中心的建设。

原住民代表也呼吁参议员否决该法案。他们表示，该法案削弱了联邦政府就可能影响部落的项目与部落协商的法定义务。活动人士在参议院少数党领袖查克·舒默办公楼外抗议，担忧新规则将使数据中心建设更加容易。

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支持者的论点

该文件的支持者强调，美国大型项目的实施时间过长。Baaja旨在简化针对州际输电线路的联邦规则，缩短《濒危物种法》规定的程序期限，并缩小NEPA的适用范围。该法案还修改了通过司法途径确保遵守NEPA要求的规则。

部分清洁能源支持者支持这项改革，因为电网基础设施不足正制约风电站、太阳能电站和储能系统的接入。2025年底，总容量为2060吉瓦的发电和储能项目正在排队等待接入电网。

与此同时，对Baaja排放影响的评估存在分歧。Rhodium Group的分析预测，若该法成为法律，国内排放将减少；而普渡大学教授凯文·基尔彻的模型显示，排放可能增加。基尔彻强调，自该法案于9月30日提出以来，这些模型尚未经过同行评审。

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