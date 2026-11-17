美国参议院以70票对27票通过终止对两党许可程序改革方案替代修正案的辩论。这一程序性决定使该法案在国会因感恩节休会前进行最终表决更进一步，The Hill报道。

法案规定的内容

该文件名为《两党美国可负担性与就业法案》（Bipartisan American Affordability and Jobs Act）。该法案旨在加快能源、采矿和基础设施项目的建设，并规定限制依据清洁水、物种保护、国家环境政策和历史遗产保护法律提出的环境挑战。

该倡议规定大幅提高输电线路的输送能力。根据现行规则，新线路的建设可能需要10年或更长时间，而该法案可将这一期限缩短至五至六年。计划要求联邦能源监管委员会为电网升级和先进技术的部署设定期限，前提是其收益超过成本。

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支持与反对意见

共和党参议员谢莉·摩尔·卡皮托提出的替代修正案强化了有关数据中心能源消耗和保护部落主权的条款。该修正案还扩大了可担任项目牵头机构的机构名单，将州和部落当局纳入其中。

民主党参议员马丁·海因里希表示，该法案应确保数据中心为其消耗的电力以及它们所造成需求的电网升级付费。与此同时，参议员凯瑟琳·科尔特斯·马斯托要求删除涉及历史遗产保护法的条款，并表示若不作修改，她可能反对将该文件提交最终表决。

环保组织塞拉俱乐部、自然资源保护委员会和南方环境法律中心反对该法案。参议员杰夫·默克利表示，该倡议加快了化石燃料的开采和燃烧，并便利了建设直接从燃气发电厂获得电力的数据中心。该文件仍须获得美国众议院批准，而总统唐纳德·特朗普表示完全支持该法案。

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