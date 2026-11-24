美国参议院一个委员会正在调查，副总统J.D.万斯是否可能影响了向贸易公司Vitol授予销售委内瑞拉石油的权利。《日本时报》报道称，该报援引了新罕布什尔州民主党参议员玛吉·哈桑致万斯的一封信。

哈桑在信中表示严重担忧，万斯可能利用职务帮助一名大型政治捐助者获得与委内瑞拉石油有关的有利商业机会。明年1月，在新一届国会开始工作后，她将领导参议院国土安全和政府事务委员会。

该参议员要求万斯办公室在12月14日前提供文件，包括万斯或其工作人员与Vitol交易员约翰·艾迪生或该公司本身之间的通信记录。

据称在蒙大拿州举行的会面

此次调查是在有报道称万斯与艾迪生于2025年12月在蒙大拿州高端的黄石俱乐部举行了据称的会面之后展开的。据一名知情人士称，他们据称讨论了委内瑞拉，以及如果美国假设获得对该国石油储备的控制权，能够多快出售其石油。

根据这些信息，艾迪生告诉万斯，Vitol已为这项工作做好充分准备。万斯和艾迪生否认举行过这样的会面。哈桑在信中指出，飞行数据表明，在据称会面的当天，艾迪生的私人飞机和万斯的政府飞机曾位于蒙大拿州同一机场。

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万斯的发言人卢克·施罗德表示，据称在机场举行的会面并未发生。与此同时，有关该据称会面的最初报道并未称会面是在机场发生的。

许可证与捐款

艾迪生证实，1月5日，美国能源部长克里斯·赖特在休斯敦致电他，询问Vitol是否希望向国际买家销售委内瑞拉石油。美国能源部证实，赖特曾就委内瑞拉问题与艾迪生交谈。

数日内，Vitol及其竞争对手托克集团获得了销售委内瑞拉石油的特别许可证。独立专家估计，这些公司通过销售该石油赚取了数亿美元。

根据美国联邦选举委员会的数据，艾迪生于2022年向政治委员会Protect Ohio Values捐赠了30万美元，该委员会支持万斯成功竞选参议员。2024年，艾迪生及其妻子香农向支持唐纳德·特朗普重返白宫的政治委员会捐赠了700万美元。

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