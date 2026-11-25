美国参议院拨款委员会在一项国防开支法案草案中提议大幅削减ARRW Increment 2的研发资金。ARRW Increment 2是美国AGM-183A空射高超音速导弹的新版本。美国空军在2027财年预算中为该项目申请了2.96269亿美元，但该文件规定将这一金额削减2.22188亿美元。

据The War Zone报道，参议员认为所申请的开支为时过早。该法案的配套文件没有就这一削减提供额外说明。

用于打击移动目标的导弹

ARRW Increment 2将配备新的导引头，可打击移动物体，包括敌方舰艇。美国空军预算文件指出，资金原计划用于技术工作、整合计划中的改进、设计、设备升级和测试。

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根据最初计划，美国空军原定于2027年1月签订ARRW Increment 2项目的首份工作合同。拟议的资金削减将如何影响这些计划，目前尚不清楚。

削减空射弹道导弹资金

该委员会还提议削减空军另一项计划的资金，即新型空射弹道导弹。军方为该项目申请了4950万美元，而预算草案规定削减3712.9万美元。美国空军计划设立新的项目办公室，启动设计工作并开发测试工具。

与此同时，AGM-183A的基础版本已进入生产阶段：10月，洛克希德·马丁获得了一份6.94亿美元的合同。该导弹计划集成到B-52和B-1轰炸机上。ARRW使用火箭助推器，将高超音速滑翔飞行器加速至所需速度和高度，随后其以超过5马赫的速度在大气层中飞向目标。

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