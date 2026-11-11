美国参议院以62比21推进能源法案——《国会山报》

美国参议院周二晚间以62票对21票的程序性表决推进了一项大型基础设施和能源法案。该文件距离在国会参议院完成审议更近一步，《国会山报》报道。

审议修正案

前一天，该法案已经以73票对25票通过了另一项程序性表决。在作出最新决定后，参议院预计将进入审议该文件修正案的程序。

这项倡议旨在加快能源及其他项目的实施，同时限制提出环境挑战的机会。此次表决表明，该法案目前仍保有必要的支持，尽管其支持者和反对者都坚持要求作出修改。

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围绕条款的争议

数名民主党人呼吁调整该文件中涉及《国家历史遗产保护法》的条款。此前，多个部落提出投诉，称该法案没有确保它们充分参与决策。

这项立法倡议是民主党人与共和党人之间的妥协：民主党人希望更积极发展可再生能源，共和党人则支持扩大化石燃料的使用，并为经济增长而放松环境监管。白宫也支持该文件，尽管特朗普总统周一表示，他不会批准任何风电项目，而有关该法案的谈判仍在进行中。

该倡议的后续命运仍不确定：众议院进步派民主党人承诺将反对它。众议院能源和商业委员会主席布雷特·格思里也表示，打算修改有关电网发展的条款，而这些条款可能对争取民主党人支持该法案至关重要。

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