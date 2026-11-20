美国参议院以62票对33票通过了一项旨在加快大型能源项目审批的两党法案。该倡议尤其涉及新建发电厂、电网升级和数据中心，OilPrice报道。

参议院的支持

大多数共和党参议员以及14名民主党参议员和1名独立参议员投票支持该法案。该文件现将提交美国众议院审议。

该法案在中期选举前已在参议院获得广泛支持，但对其的表决被安排在选举之后进行。法案规定，可加快石油、天然气和煤炭项目，以及包括风电站和太阳能发电站在内的可再生能源设施的许可获取程序。

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环境担忧

法案共同起草人、参议员谢莉·穆尔·卡皮托在投票后表示，通过这项改革是回应美国民众对可负担性担忧的重要一步。

与此同时，一些反对该文件的民主党参议员担心，先前立法中规定的环境监管以及实现净零排放的条款将被削弱。路透社称，未支持该倡议的民主党人表达了这些担忧。

来自俄勒冈州的参议员杰夫·默克利也表示，该法案可能会加快风能和太阳能项目，但他对唐纳德·特朗普总统的政府不会为了化石燃料项目而阻止这些项目表示怀疑。

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