11月19日，美国参议院通过了两党共同提出的《DEATH Bets Act》法案。该法案将禁止在联邦层面注册的交易所提供有关战争、恐怖行为、谋杀以及特定个人死亡的合约。该文件已提交众议院审议，CoinDesk报道。

法案规定了什么

该倡议于3月由民主党参议员亚当·希夫提出，共同提案人为共和党参议员约翰·柯蒂斯。该法案提议修改《商品交易法》，并明确禁止在联邦层面注册的平台上架和结算与美国军事行动等相关的合约。

该媒体指出，根据现行联邦规则，此类合约已可被美国商品期货交易委员会阻止。新法案并未设立单独的刑事处罚或罚款，而是规定适用现有商品立法并接受监管机构监督。

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对内幕交易的担忧

该倡议是在围绕通过获取非公开信息在预测市场获利的可能性的讨论背景下出现的。根据分析公司Bubblemaps的数据，今年2月，Polymarket平台上的六个钱包通过押注美国打击伊朗的时间赚取了约120万美元。这些交易引发了对内幕交易的怀疑，但交易者身份尚未确定。

美国商品期货交易委员会此前警告称，在事件合约交易中使用内幕信息可能违反联邦法律。Kalshi平台已因基于机密信息的交易对两名交易者处以罚款，并禁止他们在两年内交易；联邦检察官则因一名美国军人涉嫌使用有关委内瑞拉行动的机密信息而对其立案。

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