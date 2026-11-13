美国参议院银行委员会传唤英伟达前负责人黄仁勋和商务部长霍华德·卢特尼克出席听证会。委员会主席、共和党参议员蒂姆·斯科特表示，最近的报道引发了对美国国家安全以及敏感美国技术保护的严重担忧。《明镜》周刊报道。

斯科特还不排除通过法律强制执行传唤的可能性。美国众议院同时寻求在11月26日前获得黄仁勋的证词。

对商务部长的指控

据该刊报道，白宫内的政府高级官员正在讨论是否应推动卢特尼克辞职。有人指责他未将数十家中国公司列入一份重要的贸易黑名单，并且对英伟达向中国的出口监管不够严格。

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与此同时，白宫一名代表此前表示，美国总统唐纳德·特朗普仍然信任卢特尼克。在与黄仁勋有关案件的首批细节曝光后，数名美国议员敦促政府对向中国出口采取更强硬的立场。

黄仁勋辞职与出口限制

在有关他与中国女商人爱丽丝·黄存在恋爱关系的报道发表后，黄仁勋辞去了英伟达负责人一职。爱丽丝·黄与他没有亲属关系。美国当局怀疑她为中国政府从事间谍活动，而北京否认这些指控。据该刊消息，爱丽丝·黄曾在Megaspeed担任管理职位；该公司是英伟达的合作伙伴，美国政府认为其帮助中国获得了人工智能芯片。

美国国会也正在形成两党对进一步收紧向中国供应先进人工智能芯片限制的支持。众议院议长迈克·约翰逊支持限制中华人民共和国获得这类技术，共和党人则寻求将新的出口规则与年度国防预算挂钩。特朗普还称苹果前负责人蒂姆·库克可能成为黄仁勋的继任者。

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