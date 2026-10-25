在巴西，10月24日公布的BTG Pactual/Nexus民调——总统选举第二轮投票前一天——显示，参议员弗拉维奥·博索纳罗对总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦拥有名义上的领先优势。据《The Rio Times》报道，博索纳罗获得50.5%的有效票，卢拉则为49.5%。

差距在误差范围内

两名候选人的差距为一个百分点，而该调查公布的误差幅度是在95%置信水平下双向2.2个百分点。因此，结果显示为技术性平局，无法确定谁实际上领先于对手。

在换算为有效票之前的原始民调数据中，47%的受访者支持弗拉维奥·博索纳罗，46%支持卢拉。另有5.2%的参与者表示将投空白票或无效票，1.8%尚未决定。在巴西，官方选举结果按有效票计算，不包括空白票和废票。

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民调数据

Nexus研究机构于10月23日和24日对全国全部27个联邦单位的2,000名16岁及以上选民进行了电话调查。该研究由投资银行BTG Pactual委托，并在巴西高等选举法院以编号BR-08234/2026登记。

在同一家公司10月19日公布的上一次民调中，博索纳罗获得50.3%的有效票，卢拉为49.7%。因此，变化为博索纳罗增加0.2个百分点，明显小于误差范围。

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