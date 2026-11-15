参议员弗拉维奥·博索纳罗在巴西总统选举失利后前往迈阿密。他表示，希望通过合法途径获得美国永久居留权。他在接受《大纪元时报》采访时称，将从海外继续在巴西开展政治活动。

从美国开展政治活动

据Anadolu Agency报道，博索纳罗表示，他可以从美国捍卫自己的国家，与政治支持者保持联系，并与他们共同作出决定。他感谢美国人和总统唐纳德·特朗普接纳他及其家人。

这名参议员表示，在共和党人在美国中期选举中失利后，特朗普政府的议程十分繁忙。因此，他计划等待更合适的时机与政府代表会面。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

有关调查的报道

该通讯社报道，博索纳罗在选举第二轮落败后离开了巴西。消息人士称，他被规定了交出护照的期限，但在期限届满前秘密飞离该国。巴西总统卢拉·达席尔瓦称，尽管有旅行禁令，这名参议员仍离境的行为令人羞耻。

据巴西媒体报道，联邦最高法院正在调查有关博索纳罗父亲传记电影《Dark Horse》涉嫌非法融资的事件。报纸《O Estado de S. Paulo》和《O Globo》还报道称，他是另一起洗钱调查中的嫌疑人，该案据称与其朋友兼律师威勒·托马兹有关。

关注我们在