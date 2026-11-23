来自路易斯安那州的共和党参议员约翰·肯尼迪积极评价了美国总统唐纳德·特朗普近日在中国与俄罗斯联邦——侵略国——领导人弗拉基米尔·普京及中国国家主席习近平的会晤。同时，他表示，美国应利用此类谈判展示自身决心，The Hill报道称。

参议员的声明

肯尼迪在NBC新闻节目《Meet the Press》中表示，如果美国利用这次会晤展示自身立场，他认为世界三个最强大国家领导人的会晤是积极的一步。他说，不应闭着眼睛进行谈判。

这名参议员还称普京和习近平为“掠食者”，并表示仅靠友善的话语是不够的。

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峰会后的声明

上周，特朗普、习近平和普京在中国举行峰会后发表了一份由四点组成的和平声明。根据三国的说法，他们讨论了联合国改革、石油生产和供应、国际刑事法院以及核冲突。

声明指出，作为联合国安理会常任理事国的中国、美国和俄罗斯，打算推动联合国改革，使其能够更有效地应对全球挑战。各方还表示打算扩大石油产品的生产和供应，支持防止滥用国际刑事法院及其他类似机构管辖权的立场，并重申致力于防止核战争。

该文件还专门提到三国就降低核风险和防止核武器扩散开展对话。

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