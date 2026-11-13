在美国，来自路易斯安那州的共和党参议员约翰·肯尼迪表示，共和党在中期选举中的惨败不能仅用伊朗战争来解释。他批评了副总统J.D.万斯的评估，后者在投票结束后在社交媒体平台X上写道，战争是失败的原因。

据The Hill报道，肯尼迪在接受CNN采访时表示，该党失败的原因要深刻得多。他承认，伊朗战争可能影响了结果，但不同意这是共和党在各州选举中失利的主要原因。

经济困难

这位参议员认为，民主党在承认美国人面临的经济困难方面做得要好得多。肯尼迪指出，通货膨胀始于乔·拜登担任总统期间，但选民将当前的经济状况与总统唐纳德·特朗普联系在一起。他表示，特朗普必须回应经济问题，因为人们正因此受苦。

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在有关特朗普执政表现支持率的民调中，经济和伊朗战争都是他的弱项。根据选举后进行的Economist/YouGov民调，67%的美国人不认可总统在经济方面的表现，而61%的受访者不认可其外交政策。

选举结果

这场始于2月底的战争伴随着汽油和柴油价格的大幅上涨，价格在一年中的大部分时间里保持高位。特朗普曾表示，冲突将在几周内结束，但截至文章发布时尚未得到解决。

中期选举结果显示，民主党赢得了超过40个众议院席位和至少8个参议院席位；一场选举的结果仍在等待中。肯尼迪还表示，万斯的选后分析并未给这位副总统带来好处。

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