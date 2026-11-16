在美国，参议院卫生委员会主席比尔·卡西迪表示，对于总统唐纳德·特朗普提名担任美国食品药品监督管理局（FDA）局长的海蒂·奥弗顿医生，他仍有未解决的疑问。委员会计划于11月18日就她的提名进行投票。

在接受CBS News采访时，卡西迪未能说明奥弗顿是否会获得委员会支持。据他所说，他在一周内与该提名人本人及其他人士交谈过，但仍未准备好说出投票结果。The Hill对此进行了报道。

委员会主席的立场

卡西迪此前表示，奥弗顿在改变特朗普政府疫苗政策中所发挥的作用，对他而言“几乎构成取消资格的理由”。这名参议员指出，他曾与数名共和党同事和顾问讨论过她的提名。

卡西迪还承认，他担心参议院在1月时仍没有一位获得确认的FDA负责人。不过，他表示，机构的常任负责人即使不是理想人选，也可能比一系列代理行政长官拥有更多独立工作的空间。

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票数平衡与奥弗顿的立场

共和党人在委员会中仅以一票领先。如果所有民主党人都投反对票，那么只要有一名共和党党员不支持她，该提名就会失败。

在9月的确认听证会上，奥弗顿表示，麻疹、腮腺炎和风疹疫苗安全且有效，并反对特朗普关于该疫苗可能存在危险的说法。奥弗顿担任白宫国内政策高级顾问，此前曾任一家保守派智库的首席政策顾问。如果获得确认，她将接手FDA对用于药物终止妊娠的米非司酮安全性的审查。

在前任FDA局长马蒂·马卡里辞职约三个月后，特朗普提名了奥弗顿。马卡里是总统提名的首位经参议院确认担任该职位的人选。

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