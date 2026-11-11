在美国，来自肯塔基州的共和党参议员兰德·保罗表示，他打算成为参议院卫生、教育、劳工和养老金委员会中共和党的主要代表。保罗目前担任参议院国土安全委员会主席，但如果转入该专业委员会，他计划放弃这一职务，The Hill报道。

委员会的变化

保罗的职业是眼科医生，他是卫生、教育、劳工和养老金委员会中资历最高的共和党人。据该媒体报道，他角色的变化发生在共和党在中期选举中遭受重大损失之后，这将影响委员会的构成。

现任委员会主席、共和党参议员比尔·卡西迪今年早些时候在党内初选中落败。委员会的其他成员——参议员苏珊·柯林斯和参议员罗杰·马歇尔——也在选举中落败。

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保罗的立场

保罗表示，该委员会负责的问题几乎涉及每个美国家庭，从医疗服务成本和学校运作，到劳动和退休储蓄。他还承诺反对他所说的联邦政府试图影响美国人在医生、子女教育和工资方面决定的行为。

The Hill预计，保罗将与委员会未来主席、支持扩大政府提供的医疗服务、包括推动全民医疗保险的佛蒙特州独立参议员伯尼·桑德斯对立。该媒体还指出，保罗可能利用少数党代表的职位，来引起人们对部分科学界认为属于边缘观点的医学看法的关注。

在担任国土安全委员会主席期间，保罗调查了COVID-19大流行的起源。他指责美国前COVID-19顾问安东尼·福奇资助在中国进行危险实验并隐瞒证据；文章将这些说法列为保罗本人的立场。

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