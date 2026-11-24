在阿拉斯加州选举部门认证选举结果后，共和党参议员丹·沙利文承认在阿拉斯加州的美国参议院选举中败给民主党人玛丽·佩尔托拉。据The Hill报道，在所有选票清点完毕后，佩尔托拉以略高于4个百分点的优势击败了现任参议员。这一数据由Decision Desk HQ提供。

沙利文接受结果

沙利文此前表示，他将等待阿拉斯加州选举部门对投票结果作出正式认证。认证于周一完成，距离主要电视网和Decision Desk HQ宣布佩尔托拉赢得这场选举已有数日。

沙利文在一份声明中表示，12年来在美国参议院为阿拉斯加州服务是他一生的荣幸。他还表示，出于对该州居民和民主程序的尊重，他接受选举部门认证的结果。

这名参议员没有说明他是否在选举后与佩尔托拉交谈过。他的竞选团队也没有立即回答他是否计划在过渡期间与继任者会面的问题。

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竞选期间的指控

这场选举伴随着激烈的政治对抗、有关选举公正性的指控和诉讼。《纽约时报》报道了相关说法，称佩尔托拉的竞选团队让候选人小丹尼尔·J·沙利文参选，此人的名字与现任参议员相似，目的是混淆选民。据这些报道，全国民主党人也可能参与其中。

佩尔托拉的竞选团队和全国民主党人否认了这些说法。共和党人在竞选后期指控民主党人存在欺诈和违反选举规定的行为。唐纳德·特朗普总统政府的司法部提起诉讼，试图在沙利文败选的情况下阻止认证结果，但法官在投票日前夕驳回了该诉讼。特朗普政府随后撤回了诉讼。

另一名姓沙利文的候选人所获选票比例小于佩尔托拉领先现任参议员的差距，因此不足以影响结果。佩尔托拉将在2024年阿拉斯加州联邦众议院选举失利后重返国会。

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