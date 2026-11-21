北卡罗来纳州共和党参议员汤姆·蒂利斯阻止了就任命迈克尔·洛萨皮奥担任美国网络安全和基础设施安全局（CISA）高级职位进行表决。原因是这名提名人在参议院听证会上就2021年1月6日国会大厦遇袭事件发表的言论，《卫报》报道。

听证会上的回应

在提名确认听证会上，来自康涅狄格州的民主党参议员理查德·布卢门撒尔询问洛萨皮奥，2021年1月6日是否发生了对国会大厦的袭击。这名被提名人起初回答说不知道，随后表示他不认为那是一次袭击。

洛萨皮奥是科技公司Palantir的信息安全主管。总统唐纳德·特朗普提名他担任CISA局长。

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阻止提名

蒂利斯向HuffPost证实，他对洛萨皮奥的提名施加了程序性阻止。根据《卫报》的报道，这将阻止其提名被纳入参议院计划于下个月表决的一揽子提名名单。

这名参议员还对The Hill表示，特朗普支持者为推翻乔·拜登在2020年选举中的胜利而袭击国会大厦一事，并非可供讨论的问题。

CISA在保护美国选举基础设施免受网络攻击方面发挥作用。2020年选举后，该机构与其他联邦机构表示，没有证据表明选票被删除、丢失或更改，也没有证据表明投票系统遭到破坏。

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