四名与民主党有关联的美国参议员表示，除非该协议限制总统唐纳德·特朗普继续对伊朗发动战争的能力，否则他们不会支持年末融资协议。据安纳多卢通讯社报道，他们分别是迈克尔·贝内特、伯尼·桑德斯、克里斯·范霍伦和塔米·达克沃思。

融资要求

参议员们坚持认为，融资方案必须包含一项条款，禁止政府利用国会拨付的资金继续这场战争。他们表示，国会不应同意一项为这场冲突提供额外数十亿美元的短期协议。

在一份联合声明中，议员们称这场战争是非法且灾难性的。他们还声称，这场战争导致汽油、食品和化肥价格上涨。参议员们表示，已有20多名美国军人死亡、数百人受伤，且该地区平民受到伤害。

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截止日期与特朗普的声明

批准政府融资的截止日期临近12月11日。参议员们援引越南、阿富汗和伊拉克战争的经验表示，此类冲突可能持续数十年，损害经济，耗尽军事资源，并削弱美国安全。

此外，特朗普在Truth Social上呼吁参议院领导层立即推进一项为军队提供3500亿美元的预算协调法案。他表示，自己在第一个总统任期内重建了美国武装力量，如今正再次这样做，“规模更大、做得更好”。

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