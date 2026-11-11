美国民主党参议员调查肯尼迪部长收受的礼物——The Hill

在美国，民主党参议员安吉拉·奥尔斯布鲁克斯和怀登已开始审查卫生与公众服务部长小罗伯特·F·肯尼迪从安全顾问加文·德贝克尔处获得的礼物。据The Hill报道，这名官员在年度财务申报中列出了总价值超过25万美元的礼物，赠送者是其总统竞选活动的一名前捐助者。

申报了哪些礼物

肯尼迪在申报中列出了在德贝克尔位于华盛顿的住所居住，价值12.6万美元；价值9.7万美元的斐济航班，以及价值4.5万美元的前往希腊的航班。9月，《华尔街日报》率先报道了这些礼物。

德贝克尔此前曾向肯尼迪提供安保服务，并且是其2024年总统竞选活动的大额捐助者。9月，他在接受《华尔街日报》采访时称，肯尼迪是他“多年来在世界上最亲密的朋友”。

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参议员的立场

奥尔斯布鲁克斯和怀登在致肯尼迪的信中要求提供有关这些礼物的更多信息。他们指出，联邦道德规范禁止官员接受来自被禁止来源的礼物——即其活动受该官员所在机构监管，或其利益可能在很大程度上取决于该官员公务决定的人员。

参议员们还指出，德贝克尔是反疫苗倡议和氯胺酮治疗的主要支持者之一，并表示他对肯尼迪作为部长所作决定存在利害关系。他们还致函德贝克尔，要求提供其向肯尼迪付款的详情。The Hill已向美国卫生与公众服务部寻求置评。

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