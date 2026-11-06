波兰参议员希望将酒类广告禁令推迟至2030年——RMF24

波兰参议院卫生委员会通过了对反酒精立法修正案草案的一系列修正。其中包括将全面禁止酒类广告的时间推迟至2030年12月31日，RMF24报道。

该委员会还提议保留对无酒精啤酒进行广告宣传的可能性。普通啤酒广告拟允许在批发公司、专业酒类商店和餐馆内投放。

夜间销售限制

修正案草案规定在全国范围内禁止于22:00至6:00销售酒类。该禁令不适用于出售酒类供现场饮用的餐饮场所。根据参议员的提议，这些限制应于明年6月1日生效。

地方自治机构也可能获得权利，对供在购买地点以外饮用的酒类销售设定额外的时间限制：21:00至22:00或6:00至9:00。

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修正案的最初版本规定全面禁止所有酒精饮料的广告和推广，包括啤酒。对于违反这些规定的行为，拟处以3万至100万兹罗提罚款，或限制自由的处罚。

联盟伙伴之间的争议

众议院卫生委员会副主席、法案共同起草人、来自“波兰2050”党的维奥莱塔·托姆恰克表示，她对波兰人民党的立场感到失望，该党在文件起草工作的最后阶段提出了修正案。波兰人民党议会党团主席克日什托夫·帕希克回应称，必须考虑波兰葡萄酒和啤酒生产商的利益。

可能的新限制

据RMF24报道，众议院卫生委员会正在起草一项单独的法案。其中可能包括全面禁止销售小包装酒精饮料——在波兰被称为“małpki”——以及要求加油站不得在显眼的货架和橱窗中陈列酒类。

新草案可能包含的条款还包括引入酒类最低价格。据该媒体报道，该文件可能在年底提交，其最终内容将取决于现行法案在参议院审议的结果以及总统的决定。

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