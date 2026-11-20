美国四名民主党参议员表示，他们将努力恢复消费者金融保护局（CFPB）的全面运作。在唐纳德·特朗普的第二届政府期间，该机构放弃了针对企业的数十项执法行动。

据《卫报》报道，CFPB撤销了20多起针对被指控存在各种金融违规行为的银行和企业的诉讼。此后，针对这些公司的投诉数量平均增长了75%以上。在许多新投诉中，消费者描述了与该机构诉讼所涉及的相同问题。

民主党人的声明

马萨诸塞州参议员伊丽莎白·沃伦在2008年金融危机后曾提议设立CFPB，她承诺调查政府削弱该机构的企图。她可能在1月领导参议院银行委员会。沃伦表示，CFPB已为美国人追回了超过210亿美元，这些资金来自欺骗消费者的大型银行和企业。

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参议院少数党领袖查克·舒默表示，如果民主党重新获得国会控制权，他将寻求确保CFPB全力运作。马里兰州参议员克里斯·范霍伦宣布有意在新一届国会中与舒默竞争多数党领袖一职，他也批评了该机构工作被缩减。马里兰州参议员安吉拉·奥尔斯布鲁克斯表示，CFPB为美国人民服务，值得为之奋斗。

诉讼数量减少

特朗普就职后，CFPB大幅减少了针对企业的公开执法行动数量，尽管美国人向该机构提交的投诉数量创下纪录。十多年来，该机构平均每年发起约30起此类案件。在由乔·拜登任命的主任罗希特·乔普拉于2025年1月30日被解职后，该机构仅发起了一起案件。

特朗普政府期间的CFPB领导层声称，该机构此前同时损害了企业和消费者。该局一名代表向《卫报》表示，CFPB据称增加了美国人的支出，包括购房支出。该代表称，现任领导层正在让该机构的工作回归法律范围内。

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