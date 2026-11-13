美国参议员珍妮·沙欣和汤姆·蒂利斯呼吁国会调查乌克兰关于卫星系统Starshield运行中断的报告，乌克兰军队使用该系统操控无人机和弹药。正如《国会山报》报道的那样，议员们还要求查明是谁下令或批准了这些限制。

对SpaceX和五角大楼的要求

沙欣和蒂利斯表示，五角大楼和SpaceX公司必须保存所有记录，并向国会提供查明情况所需的合同和公务通信。他们还呼吁采取保障措施，以防止类似情况再次发生。

参议员称，乌克兰报告称在大约四周内第二次出现对Starshield访问受限的情况，这是不可接受的。据他们称，乌克兰军方认为这些限制是系统性的，而SpaceX上个月承认曾限制向乌克兰提供服务。

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乌克兰外交官的声明

乌克兰驻美国临时代办丹尼斯·谢尼克表示，Starshield服务已停止为时速超过100英里的物体运行。据他称，速度限制在声明发布前几天开始逐步实施；当时，这些限制在被俄罗斯暂时占领的乌克兰领土以及接触线沿线生效。

谢尼克指出，接触线是第一道防线，也是拦截俄罗斯无人机的首批地点之一。他补充说，乌克兰方面当时既没有从SpaceX，也没有从五角大楼收到解释。

上个月，埃隆·马斯克公开承认Starlink在乌克兰上空运行放缓，并称这是由于基辅在进攻行动中违反了使用条款。美国国务卿马尔科·鲁比奥当时表示，Starlink的访问受一份私人商业合同规管。沙欣和蒂利斯呼吁加大对唐纳德·特朗普总统政府和SpaceX的压力，以便乌克兰拥有抵御侵略国俄罗斯攻击的手段。

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