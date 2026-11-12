在华盛顿，民主党参议员伊丽莎白·沃伦和克里斯·孔斯呼吁美国总统政府保留所有与向中国出口先进英伟达人工智能芯片有关的政府记录。这一呼吁是在媒体报道所谓中国情报行动之后提出的；据这些报道，该行动涉及英伟达首席执行官黄仁勋。

参议员的要求

在致商务部长霍华德·卢特尼克、国务卿兼国家安全顾问马尔科·鲁比奥，以及白宫办公厅主任斯蒂芬·米勒的信中，参议员要求保留有关英伟达出口及相关国家安全问题的文件、通信记录和其他材料。

据阿纳多卢通讯社报道，沃伦和孔斯还要求在11月17日前书面确认，所有上述机构均已发布相关的材料保全命令。他们呼吁为国会议员举行简报会，说明这项所谓行动可能给美国国家安全带来的风险。

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关于可能关联的报道

参议员表示，这些说法对联邦政府有效执行出口管制和保护国家安全的能力提出了严重质疑。

这一呼吁是对媒体有关黄仁勋与爱丽丝·黄关系密切的报道作出的回应。爱丽丝·黄曾担任新加坡公司Megaspeed的负责人。据这些报道，美国情报部门怀疑爱丽丝·黄可能与中国情报机构存在关联。根据参议员引用的数据，Megaspeed及其马来西亚子公司在过去三年中购买了价值超过48亿美元的先进英伟达AI芯片及相关设备。

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