在美国，来自华盛顿州的参议员玛丽亚·坎特韦尔批评由霍华德·卢特尼克领导的商务部，称其未能充分执行旨在防止英伟达先进AI芯片流入中国的限制措施。在致卢特尼克的信中，她表示，该部门的工作正在损害美国国家安全，并危及该国在人工智能领域的技术优势，The Verge报道。

对出口管制的质疑

坎特韦尔是参议院商务委员会的主要民主党人之一。她表示，尽管拥有国会授予的权限，商务部仍允许先进AI芯片通过与中华人民共和国有关联的公司流入。她称，该部门抵制对被标记为国家安全威胁的公司实施限制，削弱保障措施，并让中国仍有机会利用美国技术训练先进AI模型。

这名参议员还提到一些情况：据她称，该部门没有听取白宫和情报官员有关限制Megaspeed公司获取AI芯片的警告。她还批评允许阿里巴巴和字节跳动通过海外数据中心获得英伟达芯片，以及延续一项漏洞，使受到限制的公司能够通过子公司获得美国AI技术。

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可能推出的新倡议

坎特韦尔指责商务部在她看来将商业利益置于国家安全之上。她指出，据报道，坎托·菲茨杰拉德这家金融公司此前由卢特尼克领导、目前由其儿子们管理，在卢特尼克被提名担任商务部长时持有价值12亿美元的英伟达股票。

这封信出现在美国总统唐纳德·特朗普计划于周四在中国会见中国国家主席习近平之前。与此同时，《华尔街日报》报道，卢特尼克预计将提出一项倡议，授予英伟达、OpenAI、Anthropic、亚马逊和微软国家AI冠军地位。据该报称，这将帮助这些公司扩大海外业务，并更快获得出口许可证批准。

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