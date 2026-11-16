塞内加尔、喀麦隆和贝宁在2027年非洲国家杯预选赛中客场取胜，距离晋级决赛圈更近一步。四轮过后，三支国家队在各自小组中均积10分。根据周二比赛的结果，他们可能提前确保参加这项由肯尼亚、坦桑尼亚和乌干达主办的赛事。

小组领头羊获胜

据BBC Sport报道，塞内加尔在中立场地朱巴以4比2战胜苏丹。尼古拉斯·杰克逊首开纪录，埃尔·哈吉·马利克·迪乌夫在上半场将领先优势扩大。苏丹凭借阿尔-戈佐利·努赫和萨拉赫·阿德尔的进球扳平比分，但在比赛末段，帕普·姆布普再次让塞内加尔领先，保罗·门迪则在补时阶段打进第四球。

喀麦隆在博茨瓦纳以3比0击败纳米比亚。马哈马杜·纳吉达在第12分钟破门，瑞安·福索在第60分钟之前不久扩大领先优势，赛义杜·阿利乌姆锁定最终比分。如果刚果（布）周二未能战胜科摩罗，喀麦隆将确保获得该赛事的参赛资格。

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贝宁以1比0战胜中非共和国。埃德·奥洛科在下半场补时阶段打入制胜球。

其他预选赛结果

加纳在C组连续第二次战胜索马里，这次以1比0获胜。乔丹·阿尤在第36分钟主罚点球打进全场唯一进球。比赛在塞康第-塔科拉迪举行，因为索马里没有适合进行国际比赛的体育场。加纳在积分上追平冈比亚，两队均积6分。

几内亚在开罗以3比1战胜厄立特里亚后升至D组第一，亚库巴·巴里梅开二度。津巴布韦也以3比0击败赤道几内亚，将与E组领头羊刚果民主共和国的积分差距缩小至2分。预选赛最后两轮计划于3月举行，非洲国家杯决赛阶段将于2027年6月19日至7月17日举行。

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