在波兰，女子国家手球队主教练阿尔内·森斯塔德公布了欧洲锦标赛前的19人名单，波兰将是赛事联合东道主之一。据Interia Sport报道，最终名单将包括17名运动员，其中16人可以参加赛事比赛。

球队阵容

门将名单包括阿德里安娜·普瓦切克和保利娜·弗多维亚克。线卫包括帕特里恰·诺加、娜塔莉亚·潘科夫斯卡和亚历山德拉·奥莱克。

森斯塔德在后卫球员中列出了卡塔日娜·齐甘、马格达莱娜·德拉日克、莫妮卡·科贝林斯卡、卡罗利娜·科哈尼亚克、莫妮卡·文戈夫斯卡、亚历山德拉·罗夏克、保利娜·乌希恰诺维奇、多米妮卡·文茨瓦夫斯卡、祖赞娜·齐姆尼茨卡和亚历山德拉·齐姆内。国家队边路球员可以由马格达·巴尔萨姆、约安娜·加济纳、阿德里安娜·古尔纳和达莉娅·米哈拉克担任。

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齐姆尼茨卡作为额外球员，已获得最终名单中的保障席位。据该媒体称，与国家队一起训练将有助于她的发展。

赛事准备

森斯塔德表示，他已经对最有可能开始本届赛事的16名手球运动员有了设想。同时，他并未排除在训练营结束后作出调整的可能性。教练希望测试不同的战术方案，包括防守方面，因此邀请了亚历山德拉·齐姆内和多米妮卡·文茨瓦夫斯卡加入球队。

训练营将于11月22日开始，几天后波兰队将与罗马尼亚进行两场友谊赛。在欧洲杯小组赛阶段，波兰将于12月5日、7日和9日在卡托维兹对阵法国、乌克兰和法罗群岛。斯波代克体育馆还将举办第二小组赛阶段的比赛、第五名争夺战、半决赛、铜牌赛和决赛。

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