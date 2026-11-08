在尼日利亚，社会经济权利与问责项目组织（SERAP）呼吁人道主义事务和减贫部长伯纳德·多罗公开有关NERSI紧急救助与稳定计划的资金、实施和管理信息。该计划向弱势公民提供5万奈拉的财政援助，Premium Times Nigeria报道。

在11月7日提交的信息获取请求中，SERAP要求提供预算拨款、已拨付和已支出的资金、资格标准、受益人筛选和核实程序，以及援助的地域分布等数据。该组织还希望弄清这笔款项是一次性发放还是按月发放。

对该计划的监督

SERAP呼吁让独立反腐败及其他相关犯罪委员会（ICPC）和经济与金融犯罪委员会（EFCC）参与监督该计划的执行和资金支出。该组织认为，社会援助应根据需求和客观标准进行分配，而不应被用于鼓励政治支持或在2027年大选前影响选民。

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该组织还要求公开与管理付款的数字金融服务机构签订的协议，包括ALAT、MoMo PSB、NairaGram、OPay和Moniepoint。SERAP希望获得有关这些机构的角色、费用和工作成果的信息，以及有关使用国家社会登记册和国家身份识别记录筛选受益人及保护其个人数据的信息。

有关付款问题的报告

SERAP对相关报道表示担忧：一些收到5万奈拉援助通知的人无法领取或提取资金。该组织称，另一些人看到了不符合资格标准的提示信息。SERAP呼吁该部调查此类投诉、公开调查结果，并确保所有符合标准的受益人获得付款。

该组织还援引联邦审计长在2024年年度报告中的意见。根据SERAP援引的数据，在社会干预和现金转移领域，超过788亿奈拉可能被挪用，或未得到妥善核算。SERAP表示，如果在七天内未收到对该请求的答复，将考虑采取法律行动。

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