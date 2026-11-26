塞尔维亚将于12月27日举行提前总统选举。据阿纳多卢通讯社报道，议长亚历山大·库皮奇签署了举行选举的决定，他同时还担任代理国家元首。

武契奇辞职后的选举

库皮奇在贝尔格莱德国民议会大楼签署了该决定，正式启动选举程序。投票日期被定在法定截止日期的前一天。

前总统亚历山大·武契奇于9月27日辞职，提前结束其第二个总统任期，以参加提前举行的议会选举。他目前是议员，并领导议会反对派团体“塞尔维亚获胜”。

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根据塞尔维亚法律，总统选举必须在国家元首提前离任后的三个月内举行。库皮奇于11月19日当选议长，并从前任阿娜·布尔纳比奇手中接任代理总统职责。

可能的候选人

提前议会选举于10月25日举行。该通讯社称，获得学生支持的反对派在选举中击败了武契奇的塞尔维亚前进党。获得议会多数席位的“学生名单”表示，计划在选举确定后宣布其总统候选人。

“我们是人民的声音”运动领导人布拉尼米尔·内斯托罗维奇和商人博戈柳布·卡里奇也表示有意参选。塞尔维亚总统由全民直接投票选出，任期五年。如果没有候选人在首轮投票中获得绝对多数，得票领先的两名候选人将进入第二轮。

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