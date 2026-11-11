美国普通汽油的平均价格周二降至每加仑3.9788美元——这是自7月中旬以来首次低于4美元。OilPrice报道，并援引美国汽车协会（AAA）的数据。

周度和月度下降

一周前，平均价格为每加仑4.1493美元；一个月前则为4.3669美元。同时，价格仍高于季节性正常水平。去年同期，该国汽油平均价格为每加仑3.0707美元。

近几周来，受驾车者需求减少、需求季节性下降以及国际油价下跌影响，汽油价格持续下跌。该媒体估计，美国汽油目前比季节性平均水平高约20%。

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感恩节前的预测

GasBuddy石油分析主管帕特里克·德哈恩认为，跌势至少还可能持续一周或数周。根据他的预测，如果地缘政治局势保持稳定，到感恩节时平均价格可能接近每加仑3.70美元。

这位分析师表示，印第安纳州、俄亥俄州、佐治亚州、北卡罗来纳州、得克萨斯州、俄克拉何马州和路易斯安那州的个别加油站已经出现每加仑低于3美元的价格。自9月24日平均价格达到4.494美元的峰值以来，价格几乎每周都在下降。

与此同时，美国柴油仍明显更贵：周二平均价格为每加仑6.1572美元，而一年前为3.7389美元。该媒体将柴油价格高企与中东燃料出口较战前水平减少联系起来。

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