2026年10月，美国新车平均成交价达到创纪录的51,109美元，同比增长2.1%。OilPrice报道，该消息援引了Cox Automotive报告中的凯利蓝皮书数据。

新车平均厂商建议零售价也同比上涨2.4%，至52,933美元。Motor1将较高的平均价格归因于买家继续选择更大、更昂贵的车型，其中包括中型SUV和全尺寸皮卡。

创纪录的月供

研究公司Edmunds的数据显示，第三季度新车平均月供达到创纪录的787美元。第二季度为777美元，一年前为756美元。二手车平均月供达到582美元，而一年前为566美元。

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在办理融资的购车者中，21.2%的人每月为新车支付至少1,000美元。贷款期限为84个月或更长的借款人占比为25.5%，这同样创下纪录。

更长期限的贷款和融资金额

购买新车的平均融资金额达到44,664美元，平均年利率为7%。Edmunds分析主管杰西卡·考德威尔表示，买家正在适应更困难的融资条件：他们将更多家庭预算用于汽车、延长贷款期限，并更积极地比较融资方案。

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