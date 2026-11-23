2026年第三季度，东南亚智能手机出货量同比下降36%，至1650万部。与此同时，平均销售价格上涨53%，而地区市场总价值仅下降1%。

据Cyprus Mail报道，援引分析公司Omdia的数据，制造商正将与零部件涨价相关的大部分成本转嫁给消费者。内存供应有限正给行业带来尤为明显的压力。

市场领导者的出货量下降

三星仍保持该地区第一的位置，尽管其出货量下降20%，至370万部智能手机。内存供应限制以及该公司在第三季度传统上侧重于高端Galaxy Z Fold折叠设备，影响了这一结果。与此同时，Galaxy Z8系列的出货量超过上一代产品，而在Galaxy Z Fold8发布后，书本式折叠机型的出货量增长超过40%。

小米的出货量减少24%，但其平均零售价格上涨55%，从而限制了对业务价值指标的影响。在越南，该公司首次成为最大的智能手机供应商：得益于具有竞争力的大众市场机型，其在当地的出货量增长50%。

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TRANSSION的出货量减少42%，但仍保有地区市场16%的份额，并在对价格敏感的菲律宾和印度尼西亚市场保持领先地位。该公司正在减少新机型的版本数量，以降低生产负担和对零部件的需求。

制造商正在退出最廉价机型市场

OPPO与realme的出货量减少62%，至220万部设备，位列该地区第四。该公司在很大程度上退出了售价低于100美元的超低端智能手机市场。其在第三季度推出的入门级A6c 4G机型，在该地区大多数国家的售价约为140美元起。

另一方面，售价超过400美元的OPPO智能手机出货量增长超过50%，其中包括新Reno 16系列带来的推动。苹果是五大厂商中唯一实现出货量增长的企业，增幅为4%。马来西亚和越南支撑了需求，包括SPayLater在内的分期付款购买服务提升了设备付款的灵活性。

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