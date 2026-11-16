塞雷娜·威廉姆斯与其长期商业合作伙伴贝丝·费雷拉宣布成立早期风险投资公司Starfire Ventures。该公司计划为其首只基金募集2亿美元，该基金将投资专注于人工智能的公司。

投资金融科技和健康领域

据TechCrunch报道，Starfire Ventures计划支持解决体验经济中人们重要且未被充分覆盖问题的公司。该基金列出的领域包括金融科技、健康和健康生活方式。

这只新基金与威廉姆斯于2022年创立的Serena Ventures相互独立。Starfire Ventures的一名代表证实，Serena Ventures最近完成了最后一笔投资，但团队将继续支持现有的投资组合公司。

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延续合作关系

Serena Ventures已投资超过100家公司，并募集了超过1亿美元资金。贝丝·费雷拉曾担任Serena Ventures的顾问和普通合伙人，自2015年以来也一直与威廉姆斯共同投资，其中包括MasterClass的种子轮融资。

威廉姆斯在新闻稿中表示，Starfire Ventures被创建为一种将在其创始人参与之外持续存在的架构。该公司的目标是扩大获得资本的机会，并为更多人创造参与变革性企业所有权和增长的机会。

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