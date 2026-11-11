美国冲浪选手约翰·约翰·弗洛伦斯不会申请2027年世界冲浪联盟（WSL）世界巡回赛的赛季外卡。这一决定显著降低了他获得2028年洛杉矶奥运会参赛资格的机会，Channel NewsAsia报道。ESPN此前报道了这名运动员的决定。

夺冠后的休整

这位34岁的夏威夷人曾代表美国参加东京和巴黎奥运会，过去两年未参加WSL冠军巡回赛。他在赢得2024年世界冠军头衔后暂停比赛。

在此期间，弗洛伦斯大多与妻子和年幼的儿子一起扬帆环游世界。这名冲浪选手告诉ESPN，他习惯以三年为周期规划生活，而他的家人需要更多时间。

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奥运资格条件

根据冲浪项目的资格赛体系，每个国家每个性别最多可有三名运动员通过世界巡回赛及国际冲浪协会的其他赛事获得奥运参赛资格。同时，美国队根据世界巡回赛排名确定参加该协会赛事的选手。

因此，为了有机会获得奥运资格，弗洛伦斯需要在2027年以及之后的2028年位居WSL排名前列。美国队和WSL的代表未就该情况立即发表评论。

可能重返Pipeline

弗洛伦斯表示，他不排除未来参赛的可能性。他希望获得本赛季最后一站比赛的外卡，该赛事将在瓦胡岛北岸的Pipeline举行，预计于下个月进行。这名冲浪选手强调，如果不能完全专注于比赛，他不想占据巡回赛的一个名额。

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