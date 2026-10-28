在澳大利亚昆士兰州最高法院，弗朗西斯·克劳福德的姐姐在一起谋杀案中作证，该案被告为她的丈夫罗伯特·约翰·克劳福德。他不承认于2024年7月在他们位于上洛克耶的家中谋杀妻子，澳大利亚广播公司新闻报道。

周三，弗朗西斯·克劳福德的两名兄弟姐妹作证，其中包括她的姐姐塔玛拉·戴维斯。她表示，自己与妹妹关系亲密并经常交流，而这对夫妇的婚姻“正在衰败”。

姐姐的证词

戴维斯告诉陪审团，在弗朗西斯·克劳福德去世前几天，她担心丈夫可能会听到自己与姐姐的电话交谈。戴维斯称，弗朗西斯厌倦了丈夫的婚外情，认真考虑过离婚，但感到害怕和困惑。

据这名证人所述，在另一次交谈中，弗朗西斯·克劳福德担心离婚后会孤身一人且身无分文，因为罗伯特·克劳福德想拿走所有钱款。

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戴维斯还告诉陪审团，她在向警方作陈述时说，姐姐曾告诉她自己遭受丈夫的情感虐待。她提到2023年年中发生的一次冲突，当时弗朗西斯据称试图查看丈夫的手机，而他从她手中夺走了该设备。戴维斯称，她的姐姐当时担心自己的人身安全。

弗朗西斯的姐姐还说，据死者所述，罗伯特·克劳福德在其他女性和爱好上花了很多钱，却指责她把钱花在自己身上。戴维斯说，弗朗西斯在谈话中将他的行为形容为具有攻击性和防御性。

控方与辩方的立场

弗朗西斯·克劳福德的遗体被发现压在一台骑乘式割草机下方，地点位于一堵挡土墙底部。控方称，罗伯特·克劳福德通过勒颈和/或造成钝器伤，故意导致妻子死亡，随后将现场伪装成事故。

陪审团还已听取有关这段婚姻问题的陈述，这些问题与罗伯特·克劳福德此前的不忠有关；他们也听取了关于他可能从妻子死亡中获得经济利益的说法。辩方坚持认为，弗朗西斯·克劳福德死于一场悲惨但并不罕见的割草机事故，并不存在谋杀。案件审理仍在继续。

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