韩国首尔市政府为“首尔星光景点”（Seoul Starlight Attractions）项目选定了10处地点，该项目旨在将照明不足的滨水区、区级公园和观景台改造为晚间旅游景点。据《韩国先驱报》报道，每个项目最高可获10亿韩元，约合746,658美元，以鼓励人们在晚间到访相关街区，并在当地场所消费。

滨水区和公园区域

入选地点包括铜雀区黑石滨水区，这是一条位于奥林匹克大道高架桥下、通往汉江的路线。市政府表示，该区域可眺望鹭得岛和城市天际线，但缺少照明和休憩场所。

当地计划在桥墩设置媒体艺术和建筑照明，建设河边休憩区、无障碍步行路线和跑道。该计划将吸引更多游客前往黑石市场，以及当地餐厅和咖啡馆。

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在西大门区，靠近新村商业区的小山巴兰山计划被改造成可观赏日落和夜景的花园。当地将修缮一座风车，并在陡峭的台阶沿线增加照明和绿化。

至2028年的计划

其他举措包括在江南区良才川附近一条林荫步道沿线增设照明和拍照区，该地点靠近道谷洞的咖啡馆。中区贞洞街约850米路段上的历史建筑也计划进行照明。

这些地点从首尔21个区提交的27份提案中选出。遴选期间评估了安全性、可达性、游客基础设施以及与当地企业的联系。最终资金将于详细计划审议完毕并完成行政程序后确定。首尔市计划在2028年前建成25处夜间旅游景点。

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