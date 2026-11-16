首尔将在大学入学考试前加强交通服务——《韩国先驱报》

因年度大学入学考试临近，韩国首尔市政府将增加地铁和公交服务，并将公共机构员工的上班时间推迟至10:00。相关措施旨在帮助考生准时抵达考点，《韩国先驱报》报道。

超过11.3万名考生

根据市政府数据，首都将有约11.3万人在228个考点参加考试。考试将于周四8:40至17:45举行。考生必须在6:30至8:10期间进入指定考场。

为减轻早高峰道路压力，市政厅、区政府和其他公共机构的员工将晚一小时开始工作。首尔地铁将在6:00至10:00之间增开27班列车。早晨考生前往考点时，以及考试结束后的傍晚，公交车将缩短发车间隔。

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紧急送考与考点周边静音

区政府将在考点附近的地铁站、公交站和主要路口部署615辆私家车和公务车辆，为迟到考生提供免费紧急送考服务。约2,100名官员和志愿者将协助警方维持交通，并帮助考生乘坐这些车辆。

该市还将暂时停止考点附近可能产生噪音的维修和建筑工程。公交和出租车协会被要求不要鸣笛，并避免在考点附近急起步和急刹车。当局将加强对考试地点、相邻学校和地铁站两公里半径范围内违法停车的管控。

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